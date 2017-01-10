الثلاثاء , 10 يناير 2017

آخر الأخبار
عضو في الخارجية النيابية تطالب بمتابعة استرداد ديون العراق في ذمة الدول

عضو في الخارجية النيابية تطالب بمتابعة استرداد ديون العراق في ذمة الدول

(بغداد / الاستقامة) طالبت عضو في لجنة العلاقات الخارجية النيابية احلام الحسيني الحكومة العراقية بتشكيل لجنة مشتركة ...

المازني: الاجهزة الامنية سمحت لـ34 شاحنة محملة بالاسلحة الوصول الى معسكر بازركان

المازني: الاجهزة الامنية سمحت لـ34 شاحنة محملة بالاسلحة الوصول الى معسكر بازركان

(بغداد / الاستقامة) اكد النائب عن كتلة الاحرار مازن المازني ،اليوم الخميس، وصول 34 شاحنة محملة بالاسلحة الى معسكر { ...

السيد عمار الحكيم يدعو دول المنطقة الى الجلوس على طاولة الحوار والتفكر في تنمية اقليمية شاملة

السيد عمار الحكيم يدعو دول المنطقة الى الجلوس على طاولة الحوار والتفكر في تنمية اقليمية شاملة

(بغداد / الاستقامة) دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ، دول المنطقة الى الجلوس على طاولة ال ...

نادي الكرخ : فوزنا على نفط الجنوب سيسهم بابعاد شبح الهبوط

نادي الكرخ : فوزنا على نفط الجنوب سيسهم بابعاد شبح الهبوط

(بغداد / الاستقامة) قال نادي الكرخ الرياضي ان الفريق استحق نقاط الفوز على منافسه نادي نفط الجنوب في ثالث جولات اياب ...

وزير النفط: احتياطاتنا النفطية تتجاوز 130 مليار برميل وسنبقى أخر مُنتج بالعالم

وزير النفط: احتياطاتنا النفطية تتجاوز 130 مليار برميل وسنبقى أخر مُنتج بالعالم

(بغداد / الاستقامة) أعلن وزير النفط عادل عبد المهدي، أن العراق يمتلك خزيناً نفطياً يتجاوز 130 مليار برميل . وقال عب ...

نائب عن الوطني: حكومة العبادي تسير على فشل سابقتها

نائب عن الوطني: حكومة العبادي تسير على فشل سابقتها

(بغداد / الاستقامة) قال نائب عن التحالف الوطني ان "حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي تسير على فشل ونهج سابقتها" في اش ...

روحاني لمعصوم هاتفيا: لانقبل باحتلال أجزاء من العراق من دول أخرى

روحاني لمعصوم هاتفيا: لانقبل باحتلال أجزاء من العراق من دول أخرى

(بغداد / الاستقامة) قال الرئيس الايراني حسن روحاني ان بلاده "ترفض احتلال أجزاء من العراق من دول اخرى".دون ان يوضح ا ...

الحكيم لمعصوم: الوضع يحتاج للوحدة والتهدئة ولملمة الصفوف

الحكيم لمعصوم: الوضع يحتاج للوحدة والتهدئة ولملمة الصفوف

(بغداد / الاستقامة) بحث رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اهمية الوحدة و ...

النقل تستنفر اسطولها لنقل المشاركين بمؤتمر البرلمانات الاسلامية

النقل تستنفر اسطولها لنقل المشاركين بمؤتمر البرلمانات الاسلامية

(بغداد / الاستقامة) اعلنت وزارة النقل ،اليوم الاربعاء، عن استنفار اسطولها لنقل المشاركين بمؤتمر البرلمانات الاسلامي ...

وزير النفط يؤكد على ضرورة تقليص الانفاق في مشاريع تطوير الحقول النفطية

وزير النفط يؤكد على ضرورة تقليص الانفاق في مشاريع تطوير الحقول النفطية

(بغداد / الاستقامة) ترأس وزير النفط عادل عبد المهدي اجتماعاً ضم لجان الادارات المشتركة للحقول النفطية العاملة ضمن ع ...

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السياسية

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المازني: الاجهزة الامنية سمحت لـ34 شاحنة محملة بالاسلحة الوصول الى معسكر بازركان

المازني: الاجهزة الامنية سمحت لـ34 شاحنة محملة بالاسلحة الوصول الى معسكر بازركان

11:42 صباحًا
السيد عمار الحكيم يدعو دول المنطقة الى الجلوس على طاولة الحوار والتفكر في تنمية اقليمية شاملة

السيد عمار الحكيم يدعو دول المنطقة الى الجلوس على طاولة الحوار والتفكر في تنمية اقليمية شاملة

11:39 صباحًا
نائب عن الوطني: حكومة العبادي تسير على فشل سابقتها

نائب عن الوطني: حكومة العبادي تسير على فشل سابقتها

10:43 صباحًا
روحاني لمعصوم هاتفيا: لانقبل باحتلال أجزاء من العراق من دول أخرى

روحاني لمعصوم هاتفيا: لانقبل باحتلال أجزاء من العراق من دول أخرى

10:40 صباحًا
الحكيم لمعصوم: الوضع يحتاج للوحدة والتهدئة ولملمة الصفوف

الحكيم لمعصوم: الوضع يحتاج للوحدة والتهدئة ولملمة الصفوف

10:37 صباحًا
الجبوري يدعو الى وضع استراتيجية اسلامية شاملة لمكافحة الارهاب

الجبوري يدعو الى وضع استراتيجية اسلامية شاملة لمكافحة الارهاب

11:11 صباحًا
الجبوري:اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة الدول الاسلامية سيبحث عن حلول لمشاكل المنطقة

الجبوري:اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة الدول الاسلامية سيبحث عن حلول لمشاكل المنطقة

11:08 صباحًا
معصوم والجعفري يبحثان مساهمة العراق في تعزيز الحوار بين دول المنطقة

معصوم والجعفري يبحثان مساهمة العراق في تعزيز الحوار بين دول المنطقة

10:00 صباحًا
النزاهة النيابية تكشف لـ(صحيفة الاستقامة) عن وجود فضائيين في البرلمان وتحقق بذلك

النزاهة النيابية تكشف لـ(صحيفة الاستقامة) عن وجود فضائيين في البرلمان وتحقق بذلك

9:58 صباحًا
نائب عن الوطني: مقاطعة القوى للجلسات تخدم داعش وتقسيم العراق

نائب عن الوطني: مقاطعة القوى للجلسات تخدم داعش وتقسيم العراق

9:53 صباحًا

أمنية

قائد الفرقة الثامنة لــ(صحيفة الاستقامة): السجارية تحت نيران مدفعيتنا والعبوات تعيق الاقتحام الأراضي

يناير 21, 2016 11:50 صباحًا

(بغداد / الاستقامة) قال قائد الفرقة الثامنة اللواء الركن مجيد الفتلاوي ان " منطقة السجارية تحت نيران مدفعية الفرقة الثامنة ، وضربات طيران ال ...Read More »

المحلية

عضو في الخارجية النيابية تطالب بمتابعة استرداد ديون العراق في ذمة الدول

يناير 21, 2016 11:45 صباحًا

(بغداد / الاستقامة) طالبت عضو في لجنة العلاقات الخارجية النيابية احلام الحسيني الحكومة العراقية بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية وهيأة ال ...

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الرياضة

المدير الفني للمنتخب العراقي : أنا سعيد بالتعادل مع كوريا الجنوبية بكأس آسيا

يناير 21, 2016 11:52 صباحًا

(بغداد / الاستقامة) أبدى عبد الغني شهد المدير الفني للمنتخب العراقي الأولمبي لكرة القدم سعادته بالتعادل الذي حققه فريقه امام منتخب كوريا الج ...Read More »

ثقافة و فنون

عاجل : وفاة الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد في عمان عن عمر 85 عاما
مركز بلادي للدراسات والابحاث يصدر (العدد العاشر) من مجلة ابحاث استراتيجية
اصدار أول كتاب عن الحشد الشعبي عن مركز بلادي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية
خلال مؤتمر صحفي مشترك: الثقافة ترحب بمبادرة الإتحاد الأوربي اقامت مهرجانها الاول للافلام السينمائية في بغداد
إيزيدي يوثق جرائم داعش بالرسم
وكيل وزارة الثقافة: الحكومة غير جادة في التعامل مع الملف الثقافي والمسرحي
(سيلفي) مسرحية شعبية كوميدية على الوطني
ثمن دور الفنانين المصريين بفضح جرائم الإرهابيين.. أبو رغيف يدعو المؤسسات الثقافية في العراق للتعامل مع الواقع المجتمعي والسياسي والأمني بمستوى الحدث
المركز الثقافي للطفل يشارك القوات المسلحة افراحهم بالانتصارات التي تحققت ضد داعش
الحمود ينعى الشهيدين فاضل احمد وعلي الانصاري ويؤكد على دور الفن والاعلام في صناعة الانتصار
وزراء الثقافة العرب يعتمدون ترشيح البصرة عاصمة للثقافة العربية 2018
النجم العالمي (ليام نيسون) تأثرت بصوت الاذان واعتنقت الاسلام
الثقافة تقيم معرضا فنيا لدعم النازحين والحمود يؤكد : مأساتهم تختصر ما يواجهه العراق من هجمة بربرية
ادانة المخرج محمد الدراجي بتهمة الإساءة لمدير عام دائرة السينما والمسرح

عربي ودولي

العفو الدولية تتهم الأكراد بأعمال انتقامية ضد العرب شمالي العراق

يناير 21, 2016 11:55 صباحًا

(بغداد / الاستقامة) قالت منظمة العفو الدولية في بيان الأربعاء إن قوات البيشمركة الكردية "دمرت آلاف المنازل في شمال العراق"، وهجرت سكانها الع ...Read More »

المنوعة

علماء: كوكب تاسع في المجموعة الشمسية

يناير 21, 2016 12:06 مساءً

(بغداد / الاستقامة) قال باحثون في علم الفلك بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، الخميس، إن لديهم أدلة قوية على وجود كوكب جديد على تخوم المجموعة ال ...Read More »

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