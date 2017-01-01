عضو في الخارجية النيابية تطالب بمتابعة استرداد ديون العراق في ذمة الدول

(بغداد / الاستقامة) طالبت عضو في لجنة العلاقات الخارجية النيابية احلام الحسيني الحكومة العراقية بتشكيل لجنة مشتركة ...
(بغداد / الاستقامة) اكد النائب عن كتلة الاحرار مازن المازني ،اليوم الخميس، وصول 34 شاحنة محملة بالاسلحة الى معسكر { ...
(بغداد / الاستقامة) دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ، دول المنطقة الى الجلوس على طاولة ال ...
(بغداد / الاستقامة) قال نادي الكرخ الرياضي ان الفريق استحق نقاط الفوز على منافسه نادي نفط الجنوب في ثالث جولات اياب ...
(بغداد / الاستقامة) أعلن وزير النفط عادل عبد المهدي، أن العراق يمتلك خزيناً نفطياً يتجاوز 130 مليار برميل . وقال عب ...
(بغداد / الاستقامة) قال نائب عن التحالف الوطني ان "حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي تسير على فشل ونهج سابقتها" في اش ...
(بغداد / الاستقامة) قال الرئيس الايراني حسن روحاني ان بلاده "ترفض احتلال أجزاء من العراق من دول اخرى".دون ان يوضح ا ...
(بغداد / الاستقامة) بحث رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اهمية الوحدة و ...
(بغداد / الاستقامة) اعلنت وزارة النقل ،اليوم الاربعاء، عن استنفار اسطولها لنقل المشاركين بمؤتمر البرلمانات الاسلامي ...
(بغداد / الاستقامة) ترأس وزير النفط عادل عبد المهدي اجتماعاً ضم لجان الادارات المشتركة للحقول النفطية العاملة ضمن ع ...