السجن مدة لا تزيد عن ست سنوات عقوبة الاعتداء على المعلم

بغداد / صحيفة الاستقامة ـ شرعت لجنة التربية والتعليم النيابية بكتابة مسودة قانون حماية المعلمين والمدرسين الذي سيضمن حقوقهم الاجتماعية والمادية والمعنوية، لتقديمه إلى رئاسة مجلس النواب بعد الانتهاء من صياغته النهائية.

وقال عضو اللجنة رياض غالي الساعدي إن “مسودة القانون تهدف إلى حماية المعلم والمدرس قانونيا وماديا ومعنويا، فضلاً عن حمايته من الاعتداءات سواء كانت داخل او خارج عمله الوظيفي”، مؤكداً “ادراج مادة قانونية ضمن المسودة تنص على السجن مدة من ثلاثة اشهر إلى ست سنوات لكل من يعتدي عليه وبحسب نوع الاعتداء”.

وأضاف أنه “تضمن مجموعة من الفقرات ابرزها توفير السكن للهيئة التدريسية، فضلا عن تخفيض اجور الطائرات والمستشفيات وادخاله في دورات تطويرية ومنحه الفرصة لاكمال دراسته “.

ودعا عدد من اعضاء مجلس النواب وزارة التربية في وقت سابق، إلى اصدر تعليمات مشددة تصون من خلالها حرمة الهيئات التدريسية امام التصرفات غير المسؤولة من بعض اولياء الامور او الطلبة انفسهم لتنظيم علاقة قانونية فيما بينهم .انتهى4