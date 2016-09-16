(7) مقولات يتعين على الموظف تجنبها في الحديث مع رئيسه في العمل

فبراير 28

متابعة / صحيفة الاستقامة - أشار موقع "المنتدى الاقتصادي العالمي" إلى سبع مقولات تثير غضب المدراء حيث على الرغم من أنها تبدو عديمة الضرر أو غير مؤذية في ظاهرها إ

متابعة / صحيفة الاستقامة - أشار موقع "المنتدى الاقتصادي العالمي" إلى سبع مقولات تثير غضب المدراء حيث على الرغم من أنها تبدو عديمة الضرر أو غير مؤذية في ظاهرها إ

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