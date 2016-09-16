Home»المنوعة»(7) مقولات يتعين على الموظف تجنبها في الحديث مع رئيسه في العمل
(7) مقولات يتعين على الموظف تجنبها في الحديث مع رئيسه في العمل
متابعة / صحيفة الاستقامة – أشار موقع “المنتدى الاقتصادي العالمي” إلى سبع مقولات تثير غضب المدراء حيث على الرغم من أنها تبدو عديمة الضرر أو غير مؤذية في ظاهرها إلا أنها تحمل في باطنها نوعا من الإنذار أو التوجيه وسوء التصرف مع المدراء، ولذلك يجب على الموظف تجنبها ومحاولة توصيل فكرته بطرق أخرى أقل حدة.
(7) مقولات يتعين على الموظف تجنبها في الحديث مع رئيسه في العمل
Reviewed by الاستقامة on
.
متابعة / صحيفة الاستقامة - أشار موقع "المنتدى الاقتصادي العالمي" إلى سبع مقولات تثير غضب المدراء حيث على الرغم من أنها تبدو عديمة الضرر أو غير مؤذية في ظاهرها إمتابعة / صحيفة الاستقامة - أشار موقع "المنتدى الاقتصادي العالمي" إلى سبع مقولات تثير غضب المدراء حيث على الرغم من أنها تبدو عديمة الضرر أو غير مؤذية في ظاهرها إ
Rating: 0
العراقي1:54 مساءً at 1:54 مساءً
هذا معناها الناس تصنع الطغاة و هذا في زمن امون الكبير