مقتل (صدام حسين) في نينوى!

نينوى / صحيفة الاستقامة – أعلن مجلس أعيان الموصل مقتل الارهابي المسؤول عن ملف الانتحاريين المدعو (صدام حسين) في عملية أمنية نفذت في منطقة 17 تموز، الواقعة في الساحل الايسر للمدينة.

وقال عضو المجلس فائق طلال الشمري إن “قوة أمنية مناهضة لعصابات داعش الارهابية قتلت الارهابي صدام حسين، المسؤول عن ملف تدريب الدواعش الجُدد”.

وأضاف أن “المدعو صدام حسين سجن في بوكا، وأطلق سراحه في عام 2011، علماً أنه من تولد 1984 ويعد من أبرز القيادات الداعشية في الساحل الايسر للموصل”.

وبين الشمري أن “23 قيادياً من عصابات داعش الارهابية هربوا من منطقة 17 تموز متوجهين إلى أطراف نينوى، خوفاً من الضربات الجوية للتحالف الدولي”.

وتمكنت القوات الأمنية من قتل 12 قيادياً داعشياً في صلاح الدين، التي تجري فيها عمليات أمنية لتحريرها من عصابات داعش الارهابية.انتهى4