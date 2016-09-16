عاجل: (200) داعشي يسلمون انفسهم الى ابطال الحشد الشعبي
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صلاح الدين / صحيفة الاستقامة - سلم (200) داعشي انفسهم للحشد الشعبي في مدينة تكريت. وقال مصدر (صحيفة الاستقامة) "ان (200) من عصابات داعش سلموا انفسهم لأبطال الحصلاح الدين / صحيفة الاستقامة - سلم (200) داعشي انفسهم للحشد الشعبي في مدينة تكريت. وقال مصدر (صحيفة الاستقامة) "ان (200) من عصابات داعش سلموا انفسهم لأبطال الح
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روافد الياسري5:18 مساءً at 5:18 مساءً
قطع الرؤوس
حوار داربيني وبين قاطع ٍ للرؤوس
شعر روافد الياسري
قلي بالله عليكَ
واعطني منك الجواب
أي شرع ٍ حللَ قطع
الرقاب؟؟؟
أي دين ٍ قد أباح
جزْرَ أعناق الشباب؟؟
فأجابَ الناعق دون ارتياب
لنا في التاريخ ِ درسٌ
نقتفي فيهِ الصحاب
فسلي الطف علينا
واسلي أُم المصاب
سوف تُنبيك بأنا لنا صولات
عجاب
رُفِعتْ (روسٌ) على تلك الحراب
خالد ٌ* قد ابتداها
ويزيد ٌ بعده طوعاً أجاب
هكذا رد عليَّ
ويحه ُ هذا الغراب
واستدار ضاحكا دون إكتئاب
أنظري ثوبي تَرَينَ
منهُ عنوان الكتاب
فالتفتُ علني ألقى الجواب
وقعتْ عيني على قٌصر الثياب
فأبانت عورة من ذا الغراب
ساق نعام ٍ ووجهٍ كالكلاب
وعيونٌ فٌقِئت ياللمصاب
حينها أيقنتُ إني
لن أجد إلا السُباب
شرعهم كان مقيتا
شرعهم قانون غاب
ربي رحماكَ أغثنا
نجنا من ذا العذاب
فبجرم ِ هؤلاء
عم في الدنيا الخراب
عم في الدنيا الخراب
*
حدث قطع للرؤوس في عهد أبي بكر حين أغار خالد بن الوليد على مالك بن نويرة وقومه فقتلهم وقطع رؤوسهم بما فيهم رأس مالك بن نويرة وقد استنكر المسلمون هذه الفعلة الشنيعة.يروي الطبري (كان مالك بن نويرة من أكثر الناس شعرا ، وإن أهل العسكر ( عسكر خالد بن الوليد ) أثفوا برؤوسهم القدور( جعلوا رؤوسهم أثا في للقدور وأشعلوا تحتها النار للطبخ ) فما منهم رأس إلا وصلت النار إلى بشرته ما خلا مالكا ، فإن القدر نضجت وما نضج رأسه من كثرة شعره ) 279 / 3 الطبري