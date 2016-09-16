عاجل: (200) داعشي يسلمون انفسهم الى ابطال الحشد الشعبي

صلاح الدين / صحيفة الاستقامة – سلم (200) داعشي انفسهم للحشد الشعبي في مدينة تكريت.

وقال مصدر (صحيفة الاستقامة) “ان (200) من عصابات داعش سلموا انفسهم لأبطال الحشد الشعبي في تكريت مركز محافظة صلاح الدين”.

واضاف ان ” حالة من الخوف والانهيار بدت على العصابات التكفيرية بعد التقدم الذي تحققه القوات الامنية وابطال الحشد الشعبي في معركتها لتحرير صلاح الدين”. انتهى10