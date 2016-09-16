البنك المركزي العراقي يعلن ان لديه ميول لزيادة الذهب في سلة الاحتياطيات

متابعة/ صحيفة الاستقامة
اعلن البنك المركزي اليوم الاربعاء ان لديه ميولاً لزيادة الذهب في سلة الاحتياطيات، مؤكدا انه يقوم بتحريك هذه السلة بشكل شبه يومي.
قال محافظ البنك علي العلاق، في بيان اطلعت عليه صحيفة الاستقامة، الأربعاء، ان “لدى البنك المركزي ميول لزيادة نسبة الذهب في سلة الاحتياطيات البنك من العملة الصعبة”، مشيرا الى ان “قضية الشراء متحركة وتخضع لدراسة مستمرة”.
وأضاف العلاق ان “البنك يقوم بتحريك هذه السلة بشكل شبه يومي للوقوف على قيمة العملات وأسعار الفوائد وسوق السندات والأوراق المالية وأسعار الذهب”.
واعلن المجلس العالمي للذهب، في كانون الثاني 2015 ان العراق احتل المرتبة 37 عالميا من احتياطيات الذهب والخامسة عربيا، حيث بلغ ما يملكه العراق من الذهب 89.5 طن.
وقرر البنك المركزي في 23 كانون الثاني 2014 سك تشكيلة من السبائك من الذهب الخالص تتراوح أوزانها بين ( 50 غم و1000غم) لبيعها للمتعاملين بالذهب والمستثمرين وشرائح المجتمع الراغبة في ذلك بالدينار العراقي.
وأعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الثلاثاء، عن وضع آليات جديدة لمزاد العملة، مشيرا الى ان الكثير من العملة الصعبة يتم تهريبها الى خارج البلاد فضلا عن استخدامها في عمليات فساد.انتهى9
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