مجلس بغداد: عبعوب سيحال الى التحقيق في حال ثبوت الشبهات المرصودة ضده

مارس 05

بغداد/ صحيفة الاستقامة كشف مجلس محافظة بغداد, الخميس, عن وجود الكثير من الشبهات على امين بغداد السابق نعيم عبعوب, مبينا انه سيحال الى التحقيق في حال ثبتت تلك ال

بغداد/ صحيفة الاستقامة كشف مجلس محافظة بغداد, الخميس, عن وجود الكثير من الشبهات على امين بغداد السابق نعيم عبعوب, مبينا انه سيحال الى التحقيق في حال ثبتت تلك ال

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