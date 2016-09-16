مجلس بغداد: عبعوب سيحال الى التحقيق في حال ثبوت الشبهات المرصودة ضده

بغداد/ صحيفة الاستقامة
كشف مجلس محافظة بغداد, الخميس, عن وجود الكثير من الشبهات على امين بغداد السابق نعيم عبعوب, مبينا انه سيحال الى التحقيق في حال ثبتت تلك الشبهات.
وقال عضو المجلس غالب الزاملي في تصريح اطلعت عليه صحيفة الاستقامة إن “المجلس يفضل فتح كل الملفات التي تتعلق بالامين السابق حتى لا تكون هناك هدر للمال العام, وفي حال اكتشفت ملفات فساد حول عبعوب فأنه سيحال الى التحقيق والقضاء”.
وأضاف إن “قضايا الفساد لايمكن لها ان تحل بسحب يد كل مسؤول من منصبه فقط, لذلك يجب أن تفتح الملفات بشكل كامل حتى يحاسب اي شخص هدر المال العام او تسبب بفساد معين, ويحال الى القضاء””.
ولفت إلى أن “امين بغداد السابق نعيم عبعوب, تدور حوله الكثير من الشبهات, وسيحال الى القضاء في حال ثبتت تلك الشبهات”.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد اعلن في وقت سابق عن إقالة أمين بغداد بالوكالة نعيم عبعوب وتعيين المهندسة ذكرى علوش بدلاً عنه، والتي تسلمت مهام عملها رسيما قبل ايام قليلة.أنتهى9
حسين طالباني7:01 مساءً at 7:01 مساءً
الرجل اقر قي مقابلة تلفزيونية انه سافر ٤٠ مرة خارج القطر خلال سنة واحدة،،،،واذا اعتبرنا ان زمن الزيارة الواحدة كمغدل كانت اربعة ايام فهذا يعني انه امضى ١٦٠ يوما خارج العراق… انا لا اعتقد ان امانة بغداد يمنكن ان تدار من خارج العراق.اولا، ثانيا من كان يصرف على هذه الزيارات، وخاصة ان الرجل قال ان يزور لبنان باستمرار لان اثنين من اولاده يدرسان في بيروت, لنحسب راتب السي عبعوب ولنرى ان كان يكفي لدفع مصاريف الطائرات والبقاء كل هذه المدة في بيروت وغيرها، وما هي مصاريف دراسة اثنين من اولاده في بيروت. وسوف تتضحح القضية، وينكشف الخلل في تمويل الرحلات والاملاك وووو. ولكن هل سيتم ادانة عبعوب انا لا اعتقد ذلك.