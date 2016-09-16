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عاجل: ابطال الحشد الشعبي يحاصرون مجموعة من الدواعش في تقاطع (فلكة) البو عجيل شرق تكريت
بغداد / صحيفة الاستقامة – يحاصر ابطال الحشد الشعبي مجموعة من الدواعش في تقاطع فلكة البو عجيل شرق تكريت مركز محافظة صلاح الدين. وقال مصدر امني لــ(صحيفة الاستقامة)ان” ابطال الحشد الشعبي يحصارون حاليا مجموعة من جرذان داعش في تقاطع {فلكة} البو عجيل شرق تكريت للقضاء عليهم”.
ويستعد ابطال الحشد الشعبي الان لانقاذ مايقارب الـ(150) عائلة تحتجزها داعش ما بين قضاء الدور وتل الحصيبة في صلاح الدين.انتهى4
عاجل: ابطال الحشد الشعبي يحاصرون مجموعة من الدواعش في تقاطع (فلكة) البو عجيل شرق تكريت
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بغداد / صحيفة الاستقامة - يحاصر ابطال الحشد الشعبي مجموعة من الدواعش في تقاطع فلكة البو عجيل شرق تكريت مركز محافظة صلاح الدين. وقال مصدر امني لــ(صحيفة الاستقامبغداد / صحيفة الاستقامة - يحاصر ابطال الحشد الشعبي مجموعة من الدواعش في تقاطع فلكة البو عجيل شرق تكريت مركز محافظة صلاح الدين. وقال مصدر امني لــ(صحيفة الاستقام
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عمر عثمن العبدالقادر2:42 صباحًا at 2:42 صباحًا
حوالي (١٥٠) من البو عجيل هم من قتلوا شهداء سبايكر فأقول لأولاد العم اليو عجيل سلموا القتلة وإلا سوف يحترق الأخضر باليابس وهم معرفون عند الحشد الشعبي