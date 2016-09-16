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عضو في الخارجية النيابية تطالب بمتابعة استرداد ديون العراق في ذمة الدول

عضو في الخارجية النيابية تطالب بمتابعة استرداد ديون العراق في ذمة الدول

(بغداد / الاستقامة)
طالبت عضو في لجنة العلاقات الخارجية النيابية احلام الحسيني الحكومة العراقية بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية وهيأة النزاهة ولجنة العلاقات الخارجية النيابية بمتابعة استرداد ديون العراق في ذمة الدول . واكدت الحسيني في بيان تلقت (صحيفة الاستقامة) نسخة منه اليوم “ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة اموال العراق الموجودة لدى الدول وهي تقدر بملايين الدولارات والتي من الممكن ان يتسفاد منها العراق في الوقت الحاضر نظرا للظروف الاقتصادية والضائقة المالية التي يمر بها البلد”.
 واشارت الى ان” هذه الاموال موجودة لدى هذه الدول بموجب اتفاقيات اقتصادية سابقة لم تلتزم هذه الدول بتنفيذها تجاه العراق “. انتهى 15
عضو في الخارجية النيابية تطالب بمتابعة استرداد ديون العراق في ذمة الدول Reviewed by on . (بغداد / الاستقامة) طالبت عضو في لجنة العلاقات الخارجية النيابية احلام الحسيني الحكومة العراقية بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية وهيأة النزاهة ولجنة العلاقات (بغداد / الاستقامة) طالبت عضو في لجنة العلاقات الخارجية النيابية احلام الحسيني الحكومة العراقية بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية وهيأة النزاهة ولجنة العلاقات Rating: 0
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