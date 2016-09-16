قائد الفرقة الثامنة لــ(صحيفة الاستقامة): السجارية تحت نيران مدفعيتنا والعبوات تعيق الاقتحام الأراضي

(بغداد / الاستقامة)

قال قائد الفرقة الثامنة اللواء الركن مجيد الفتلاوي ان ” منطقة السجارية تحت نيران مدفعية الفرقة الثامنة ، وضربات طيران الجيش”، مبينا ان ” العبوات الناسفة تعيق الاقتحام الأرضي للمنطقة “. وقال الفتلاوي (لصحيفة الاستقامة) ان ” كتيبة المدفعية التابعة الى قيادة الفرقة الثامنة ، وبالتنسيق بين طيران الجيش والقطعات الأرضية ، تمكننا من السيطرة على منطقة السجارية في جنوبي الرمادي “.

وأشار الى ان ” كتيبة المدفعية اتخذت جملة من المواقع التي سيتم اقتحام المنطقة من خلالها “، مبينا ان ” العبوات الناسفة وتفخيخ المنازل تتسبب بإعاقة التقدم العسكري للقطعات الأرضية”. انتهى 15