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قائد الفرقة الثامنة لــ(صحيفة الاستقامة): السجارية تحت نيران مدفعيتنا والعبوات تعيق الاقتحام الأراضي

قائد الفرقة الثامنة لــ(صحيفة الاستقامة): السجارية تحت نيران مدفعيتنا والعبوات تعيق الاقتحام الأراضي

(بغداد / الاستقامة)
قال قائد الفرقة الثامنة اللواء الركن مجيد الفتلاوي ان ” منطقة السجارية تحت نيران مدفعية الفرقة الثامنة ، وضربات طيران الجيش”، مبينا ان ” العبوات الناسفة تعيق الاقتحام الأرضي للمنطقة “. وقال الفتلاوي (لصحيفة الاستقامة) ان ” كتيبة المدفعية التابعة الى قيادة الفرقة الثامنة ، وبالتنسيق بين طيران الجيش والقطعات الأرضية ، تمكننا من السيطرة على منطقة السجارية في جنوبي الرمادي “.
وأشار الى ان ” كتيبة المدفعية اتخذت جملة من المواقع التي سيتم اقتحام المنطقة من خلالها “، مبينا ان ” العبوات الناسفة وتفخيخ المنازل تتسبب بإعاقة التقدم العسكري للقطعات الأرضية”. انتهى 15
قائد الفرقة الثامنة لــ(صحيفة الاستقامة): السجارية تحت نيران مدفعيتنا والعبوات تعيق الاقتحام الأراضي Reviewed by on . (بغداد / الاستقامة) قال قائد الفرقة الثامنة اللواء الركن مجيد الفتلاوي ان " منطقة السجارية تحت نيران مدفعية الفرقة الثامنة ، وضربات طيران الجيش"، مبينا ان " الع (بغداد / الاستقامة) قال قائد الفرقة الثامنة اللواء الركن مجيد الفتلاوي ان " منطقة السجارية تحت نيران مدفعية الفرقة الثامنة ، وضربات طيران الجيش"، مبينا ان " الع Rating: 0
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