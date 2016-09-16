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المدير الفني للمنتخب العراقي : أنا سعيد بالتعادل مع كوريا الجنوبية بكأس آسيا

المدير الفني للمنتخب العراقي : أنا سعيد بالتعادل مع كوريا الجنوبية بكأس آسيا

(بغداد / الاستقامة)
أبدى عبد الغني شهد المدير الفني للمنتخب العراقي الأولمبي لكرة القدم سعادته بالتعادل الذي حققه فريقه امام منتخب كوريا الجنوبية {1 ــ 1} امس الثلاثاء في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيروتح سن 23 عاما .
وقال شهد ” لقد حققنا مشوارا جيدا حتى الآن في دوري المجموعات ، وهذا الهدف الذي كنا سطرناه قبل افتتاح البطولة وتحقق ، ونحن سعداء بذلك ، لكن سعادتنا لن تكتمل إلا بتحقيق التأهل إلى الألعاب الأولمبية ” . وأوضح ” اننا واجهنا المنتخب الكوري القوي الذي تقدم علينا في الشوط الاول ، وهو دليل على الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها المنتخب ، لكننا في النهاية تمكنا من معادلة النتيجة ، خاصة وأن كلينا كان يريد أن يحقق العلامة الكاملة ” . انتهى 15
المدير الفني للمنتخب العراقي : أنا سعيد بالتعادل مع كوريا الجنوبية بكأس آسيا Reviewed by on . (بغداد / الاستقامة) أبدى عبد الغني شهد المدير الفني للمنتخب العراقي الأولمبي لكرة القدم سعادته بالتعادل الذي حققه فريقه امام منتخب كوريا الجنوبية {1 ــ 1} امس ا (بغداد / الاستقامة) أبدى عبد الغني شهد المدير الفني للمنتخب العراقي الأولمبي لكرة القدم سعادته بالتعادل الذي حققه فريقه امام منتخب كوريا الجنوبية {1 ــ 1} امس ا Rating: 0
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