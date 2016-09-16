اصطفاف خمسة كواكب “مرئية” على خط واحد

(بغداد / الاستقامة)

يصطف هذا الشهر خمسة كواكب مرئية بالعين المجردة، وهم: عطارد والزهرة والمريخ والمشترى وزحل، في السماء سويا للمرة الأولى منذ يناير 2005 . وستكون هذه الظاهرة مرئية من الأربعاء 20 يناير 2016 حتى الأحد 20 فبراير 2016، وفي حال لم يتسن لك رؤيتهم في هذه الفترة فستتكرر هذه الظاهرة نهاية العام في أغسطس .

ويمكن رؤية عطارد في جهة الغرب بعد غروب الشمس في الأيام الأولى من يناير، وليلا يظهر المشترى في الشرق مع آخر ساعات الليل، بينما سيظهر المريخ بعد منتصف الليل بساعة أو اثنتين ويليه الزهرة وزحل متجهين نحو الشرق أكثر فأكثر قبل الشروق . إذا امتلكت تليسكوبا فسيسهل عليك رؤية أقمار المشتري الأربعة الكبرى أو كما تسمى بأقمار غاليليو تكريما له لاكتشافه إياهم في 1610 . انتهى 15