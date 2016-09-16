استنباط سلالات بعوض مقاومة لـ “زيكا”

(بغداد / الاستقامة)

نجح علماء في استنباط بعوض معدل وراثيا للحد من انتشار فيروس زيكا، وفيروسات خطيرة أخرى ينقلها البعوض بالبرازيل . وتولت شركة أوكسيتيك، الفرع البريطاني لشركة إنتريسكون الأميركية للبيولوجيا التخليقية، إنتاج هذه السلالة التي تم تحويرها وراثيا، بحيث تهلك أنسال ذكور البعوض من جنس أيديس إيجبتاي قبل البلوغ والقدرة على التكاثر، حسب ما ذكرت وكالة رويترز، وتابعته “المسلة”.

ولم يكن فيروس زيكا -الذي رصد بإفريقيا في أربعينيات القرن الماضي- معروفا في الأميركيتين حتى العام الماضي، إذ ظهر شمال شرقي البرازيل، ثم واصل انتشاره بسرعة في أميركا اللاتينية . وربطت سلطات الصحة البرازيلية انتشار زيكا بارتفاع أعداد الأطفال الذين يولدون بحالة نادرة تتسم بصغر حجم الرأس، تؤثر على الأوضاع العصبية للرضيع . انتهى 15